Коллекторам в Перми не удалось повторно взыскать долг с банкрота На сторону жителя встал Пермский краевой суд Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Пермский краевой суд встал на сторону жителя столицы Прикамья, с которого коллекторская компания пыталась повторно взыскать долг.

В пресс-службе судебной инстанции рассказали, что в 2012 году гражданин взял кредит в размере 350 тыс. руб. в ПАО «Сбербанк». После того как он перестал гасить долг, кредитор через Мотовилихинский районный суд Перми взыскал с него 578 тыс. руб. — в эту сумму вошли долг, неустойка и проценты.

Позднее задолженность была передана коллекторскому агентству ООО ПКО «Агентство по урегулированию споров», которое в 2024 году обратилось в Мотовилихинский районный суд с иском о взыскании с того же заёмщика дополнительно 303 тыс. руб. Суд поддержал истца, однако заёмщик подал апелляционную жалобу.

При рассмотрении дела Пермский краевой суд установил, что мужчина в 2024 году прошёл процедуру внесудебного банкротства. Задолженность в размере 578 тыс. руб. перед коллекторами официально признана безнадёжной. Поскольку должник был признан банкротом, такое взыскание является недопустимым.

Пермский краевой суд отменил решение Мотовилихинского районного суда. С выводами суда апелляционной инстанции согласился вышестоящий суд, оставив состоявшееся судебное постановление без изменения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.