Жителей Прикамья предупреждают о гололедице и тумане Неблагоприятные природные явления прогнозируются 29 ноября

МЧС России по Пермскому краю

По данным Пермского ЦГМС, в субботу, 29 ноября, в Прикамье ожидаются неблагоприятные явления в виде снега, гололедицы и тумана в первой половине дня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве напоминают, что данные явления могут привести к обрывам линий электропередачи, аварийным ситуациям на системах жилищно-коммунального хозяйства, заторам на дорогах и дорожно-транспортным происшествиям.

В связи с этим Главное управление МЧС России по региону рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, поддерживать безопасную дистанцию и учитывать состояние дорожного покрытия и видимость.

Пешеходам советуют проявлять повышенную осторожность при передвижении по улицам и при переходе проезжей части. Всем жителям региона рекомендуется быть внимательными и соблюдать правила безопасности в сложных погодных условиях: избегать нахождение рядом с линиями электропередачи, обесточить все электроприборы при авариях на сетях электроснабжения, соблюдать требования пожарной безопасности.

