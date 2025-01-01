Карантин по уссурийскому полиграфу в Прикамье введён на площади свыше 385 тысяч гектаров Очаги распространения выявлены в ряде муниципалитетов Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

Карантинные фитосанитарные зоны по уссурийскому полиграфу в Пермском крае увеличены в лесных массивах на площади свыше 385 тыс. га.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, специалисты ведомства провели обследование. В результате новые очаги вредителя были выявлены на территории Добрянского, Закамского, Куединского, Кунгурского, Октябрьского, Очёрского, Пермского городского, Пермского, Пермского края и Сивинского лесничеств.

В ведомстве отмечают, что введение карантина позволяет своевременно локализовать очаги распространения полиграфа и исключить распространение карантинного объекта.

Напомним, в середине ноября в результате проверок Чайковского, Пермского городского, Пермского и Чердынского лесничеств в Прикамье специалисты Россельхознадзора также обнаружили новые очаги распространения уссурийского полиграфа.

По данным пресс-службы ведомства, общая площадь, пораженная вредителем, составила 145 тыс. га. Фитосанитарные ограничения введены в Александровском округе, на границе Александровска и Кизеловского округа, в Березниках, вблизи п. Шемейный, в Соликамском и Красновишерском округах, а также рядом с п. Красный Берег и селом Осокино (Соликамский округ).

