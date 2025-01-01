На маршруты Перми выйдут 59 новых автобусов, закупленных по нацпроекту Часть машин уже начала работу Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» перевозчики Перми закупили 59 новых автобусов. Машины приобретены по льготному лизингу от «Государственной транспортной лизинговой компании».

Часть новой техники разных классов уже приступила к работе на городских маршрутах, другие выйдут в рейсы в декабре 2025 года — начале 2026 года.

Так, на маршрутах № 8 «М/р Садовый—Ул. Гусарова» и № 62 «Осенцы—ТРЦ «Планета»—М/р Крохалева» работают 13 новых автобусов большого класса марки «Волгобас» от МУП «Пермгорэлектротранс». Напомним, с 1 октября по нацпроекту на линию № 45 «М/р Крохалева—Ул. Мильчакова», обслуживаемую перевозчиком, вышли 11 новых «Волгобасов».

19 автобусов большого класса марки «Нефаз» приобрело АО «Интранс ПК», 17 новых машин уже прибыли в Пермь, две придут позже. Эти автобусы выйдут в декабре на маршруты № 51 «Сквер им. Решетникова—М/р Владимирский» и № 74 «М/р Владимирский—Ул. Маяковского».

Автобусы особо большого класса — 18 «гармошек» марки «ЛИАЗ» — «Ярославской транспортной компании с 1 декабря выйдут в рейсы по маршруту №15 «Южная — ДДК им. Кирова — Центральный рынок». Отметим, что 1 сентября 21 «гармошка» компании-перевозчика работает на маршруте №14 «Микрорайон Юбилейный — Улица Маяковского».

Таким образом, количество новых автобусов особо большого класса в Перми составит 109 единиц. По данному показателю столица Прикамья займёт третье место в стране, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу.

Предприниматель Денис Миронов получил 11 «Волгобасов» среднего класса. Они выйдут на маршруты №38 «Площадь Дружбы — Микрорайон Гарцы» и №75 «Площадь Дружбы — Микрорайон Соболи» и пригородный №100 «д. Петровка — Пермь».

Добавим, что все автобусы низкопольные, оснащены медиапанелями, системой навигационного контроля, аудиоинформатором, датчиками подсчёта пассажиропотока и BLE-маячками для оплаты проезда.

В целом по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» по итогам 2025 года пермские перевозчики получат 150 автобусов.

Пресс-служба правительства Пермского края

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.