Глава «КРЦ-Прикамье» Сергей Егошин покинул свой пост после восьми лет работы Новый директор должен будет сохранить действующие контракты

В ОАО «КРЦ-Прикамье», подконтрольном правительству Пермского края, произошла смена руководства. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», возглавлявший компанию в течение восьми лет Сергей Егошин покинул свой пост. По информации источников издания, кадровые перестановки произошли по решению акционеров.

Вместо Егошина, возглавлявшего ОАО с 2017 года сначала в качестве исполняющего обязанности, а с 2019 года в должности генерального директора, главой компании назначена Светлана Горбунова. Ранее она вела деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. В её задачи вошло сохранение действующих контрактов, в том числе с основным заказчиком — АО «ПРО ТКО».

В выписке из ЕГРЮЛ на 28 ноября данные изменения не отображены.

По данным официального сайта компании, ОАО «КРЦ-Прикамье» учреждено в 2006 году. С 2007 года осуществляет деятельность по оказанию услуг коммунального биллинга в сфере ЖКУ, включающего в себя расчётное, информационное и финансовое обслуживание.

