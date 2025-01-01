Благотворительные спектакли «Музыка жизни» в Перми собрали 2,2 млн рублей Их направят на поддержку детей с тяжёлыми заболеваниями Поделиться Твитнуть

Фото: фонд "Берегиня"

Благотворительный фонд «Берегиня» совместно с творческой командой под руководством режиссёра и директора Пермской кинокомиссии Алёны Семериковой провели шесть показов цикла спектаклей «Музыка жизни». Как сообщает пресс-служба фонда, мероприятия посетили 3,7 тыс. зрителей, а сбор от продажи билетов составил 2,2 млн руб.

Средства, полученные от продажи билетов, будут направлены на поддержку детей с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями, а также их семей.

Показ спектаклей прошёл на сценах ДК Солдатова и ПДНТ «Губерния». Кроме того, была организована прямая трансляция для детей, проходящих лечение в онкогематологическом центре им. Ф.П. Гааза. Проект объединил более 150 волонтёров, артистов, профессиональных актёров кино и театров Перми, музыкантов и 80 детей из театра танца Flash.

Директор фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева отметила, что цикл затрагивает сложные темы родительства, борьбы с болезнью и важности поддержки. Он «зажигает в людях искру, из которой рождается истинное желание помогать, бережно относиться к близким и ценить жизнь».

Всего в цикле представлено три спектакля: мюзикл «Это наше шоу!» — история о родительском подвиге и любви с участием 11 детей с ОВЗ; «Первый концерт» — погружение в атмосферу онкоцентра; «Путь героя» — сказка-метафора о ребёнке, который побеждает болезнь благодаря поддержке родных.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.