В Перми диспетчер подстанции скорой помощи передавала данные похоронному бюро За информацию об умерших женщина получала деньги

Сергей Глорио

В Перми оператор подстанции скорой помощи, злоупотребляя своим положением, передавала конфиденциальные сведения о частной жизни граждан руководителю одного из похоронных бюро. Данные, составляющие личную тайну, использовались им в коммерческих целях. Об этом сообщает «Рифей».

Выяснилось, что сотрудники агентства, получая информацию первыми, приезжали к месту смерти и оказывали психологическое воздействие на родственников, навязывая им услуги своей компании.

Как установили следователи, за противоправные действия фельдшер получала денежное вознаграждение. Оплата производилась за каждый заключённый контракт на ритуальные услуги. В среднем стоимость незаконно полученных персональных данных и контактов составляла от 2 до 4 тыс. руб.

Суд признал гражданку виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни, используя служебное положение (ч. 2 ст. 137 УК РФ), и назначил ей штраф 150 тыс. руб. Исполнительный лист о взыскании штрафа был направлен в районное отделение судебных приставов.

Предупреждённая о последствиях уклонения от уплаты штрафа должница оперативно погасила долг.

