В Прикамье определены победители конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма»

Пресс-служба правительства Пермского края

В этом году на профессиональный конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма» было подано более 40 заявок от специалистов индустрии гостеприимства из Перми, Губахи и Чайковского.

Конкурс проходил в течение дня и состоял из теоретической и практической частей. В восьми номинациях оценивало конкурсантов жюри, в которое вошли представители министерства по туризму Прикамья и эксперты отрасли.

И.о. министра по туризму Пермского края Сергей Хорошутин отметил, что слово «гостеприимство» сейчас определяющее в туризме и звучит чаще, чем многие другие слова.

«Вы все лучшие, каждый — уже победитель в своей номинации, потому что имеет желание расти, развиваться в профессии и принимать вызовы, которые ставит перед нами отрасль. Благодаря вам и вашему каждодневному труду Пермь и Пермский край остаются в сердцах наших туристов, которые снова и снова выбирают регион для своего отдыха», — подчеркнул Сергей Хорошутин.

В номинации «Администратор гостиницы» первое место заняла Екатерина Павлова из гостиницы «Буревестник» (Чайковский), второе — Вера Малышевская (ИП Санникова В.М., Чусовской округ). Звание одного из лучших администраторов уже второй год подряд подтвердил представитель ООО «Гамма» из Перми Кирилл Поварницын — он занял третье место. Также «бронзу в данной номинации получила Дарья Гусева из гостиницы «Буревестник» (Чайковский).

Лучшим гидом-экскурсоводом признана ведущий научный сотрудник центра «Россия моя история» Александра Белозёрова. Второе место в данной номинации присуждено самозанятой Светлане Решетниковой, третье место поделили индивидуальный предприниматель Сергей Шакиров и представитель «А2 тревел» Юлия Леонтьева.

Лучшим гидом-инструктором стала Евгения Ушакова из ООО ВК «Губаха». В номинации «Музейный гид» первое место завоевала Надежда Горшенина из МАУ «Чусовской музей», второе Эллина Щукина из пермского Музея кукол.

В номинации «Специалист туристского информационного центра (ТИЦ)» победителем признана Евгения Шабурова (визит-центр «Губаха»), «серебро» получила Светлана Есаян (ТИЦ Пермь), «бронзу» — Мария Стёпина (ТИЦ Чусовой).

В номинации «Хостес» первое и второе место заняли Дария Позднякова из ООО «Букинист» и Мария Баталова из ООО «Эмбер» соответственно.

Лучшим барменом стал Николай Черняев (ООО «Добрый вечер»), второе и третье места присуждены представителям ООО «Букинист» Антону Писареву и Анастасии Смоловой соответственно.

Лучшим официантом признан Антон Долгих из ООО «Эмбер». Также второй год подряд звание одного из лучших официантов Пермского края подтвердил Никита Пфлюг из ООО «Добрый вечер», заняв второе место в своей номинации. «Бронза» присвоена Денису Карееву из ООО «Букинист».

Добавим, что места работы победителей конкурса будут отмечены специальными наклейками. Как отметили в минтуризма Прикамья, таким образом туристы и горожане будут знать наверняка, что получают услугу от лучших в своей профессии.

Организаторы мероприятия — министерство по туризму Пермского края и Центр развития туризма Пермского края. Конкурс способствует реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».





