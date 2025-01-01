Алёна Бронникова В Перми запланировали реконструкцию Комсомольской площади Вопрос пока в проработке Поделиться Твитнуть

В Перми планируется выполнить реконструкцию Комсомольской площади. Это следует из приказа краевого минимущества о подготовке проектов планировки и межевания территории. ГБУ ПК «Институт территориального планирования» должно выполнить работы за свой счёт в течение двух лет.

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Как следует из документа, проект планировки территории необходим под размещение улично-дорожной сети ориентировочной протяжённостью 240 м. В границы территории, в отношении которой запланированы работы, входят шесть земельных участков площадью 1,73 га, предназначенные для размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, общего пользования, под жилым домом на пр. Комсомольском, 69 и под бывшим зданием кафе быстрого питания на пр. Комсомольском, 71а.

Планируются ли расширение Комсомольской площади и другие изменения, пока не сообщается. «Новому компаньону» в администрации ответили, что вопрос находится в проработке.

«В городском департаменте дорог и благоустройства сообщили, что проект планировки территории ещё не подготовлен, вопрос находится в проработке», — прокомментировали изданию в мэрии.

