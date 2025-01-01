Приложение «Пермский транспорт» могут добавить в «белый список» мобильной связи Это поможет оплачивать проезд во время режима беспилотной опасности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С лета 2025 года в российских регионах на фоне регулярных атак беспилотников начали вводить временные ограничения мобильного интернета. Однако есть «белый список» сайтов и сервисов, работающих при ограничениях. Мобильное приложение «Пермский транспорт», используемое для оплаты проезда, не входит в этот перечень, но разработчик подал заявку на включение в «белый список».

Как сообщает со ссылкой на департамент транспорта Перми 59.ru, эта заявка сейчас рассматривается соответствующими органами.

Отметим, в «белый список» включены крупные социальные сети (ВКонтакте и «Одноклассники»), сервисы «Яндекс», нацмессенджер Max, портал «Госуслуги» и платёжная система «Мир».

Кроме того, Минцифры России подтвердила намерение расширить перечень включаемых сервисов, учитывая обращения регионов и организаций. Для включения сервиса необходимо соблюдение условия размещения ресурса на территории России.

Обсуждается также возможность введения альтернативного способа оплаты проезда без интернета посредством отправки SMS-сообщений.

