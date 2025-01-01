В России может появиться купюра номиналом 10 тысяч рублей Для выбора дизайна предлагается провести опрос на Госуслугах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Государственной Думы Владислав Даванков и Роза Чемерис выступили с инициативой ввести в обращение банкноту номиналом 10 000 рублей. Об этом свидетельствует их обращение к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.

В документе говорится, что в текущих условиях возникла объективная необходимость выпуска купюры с таким номиналом. По мнению авторов инициативы, крупные наличные расчёты сегодня требуют значительного объёма денежных знаков, что ведёт к росту затрат на их изготовление, перевозку, пересчёт и хранение.





Парламентарии также подчёркивают, что недавнее обсуждение дизайна новой банкноты достоинством 500 рублей наглядно показало, насколько важен для граждан символический и культурный аспект оформления национальной валюты.





Чтобы сделать процесс выбора образов для новой купюры максимально прозрачным и открытым, депутаты предлагают провести всенародное голосование через платформу «Госуслуги». Такой подход, по их мнению, не только усилит доверие населения к финансовой системе, но и позволит гражданам реально участвовать в принятии значимого государственного решения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.