На празднование Нового года пермяки готовы потратить в среднем 13 тысяч рублей Однако большинство стремится уложиться в 10 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Перми, как и большинство россиян, продолжают воспринимать Новый год как главный семейный праздник: согласно опросу, проведённому специалистами Avito, 90% респондентов планируют отмечать его, причём большинство — дома, в кругу близких (69%). Лишь 10% отказываются от празднования, и среди них преобладают молодые люди 18—24 лет. Об этом пишет «Пятница«.

Ещё 11% намерены встречать Новый год в гостях у родных, а 20% выбирают альтернативные сценарии: путешествие (7%), поездку за город (3%), ужин в ресторане (3%) или участие в городских мероприятиях (1%) — такие форматы особенно популярны среди молодёжи. Подготовка к празднику воспринимается серьёзно: 84% опрошенных собираются основательно к нему готовиться, причём 24% планируют начать раньше и уделить больше внимания деталям, чем в прошлом году.

Основные покупки связаны с созданием праздничной атмосферы: 54% намерены обновить гирлянды, венки и декор, 37% — ёлочные игрушки, 23% — праздничный текстиль, 13% — новую ёлку (живую или искусственную), а 12% — посуду и аксессуары для сервировки. Почти половина (46%) планирует использовать пиротехнику или хлопушки, а 14% подберут тематический наряд — чаще всего это тоже молодёжь.

В среднем на празднование пермяки закладывают 13 000 рублей, хотя большинство стремится уложиться в 10 000 (58%), включая 27%, кто готов потратить не более 5 000. При этом 21% готовы выделить до 30 000 рублей, 14% — от 10 000 до 15 000, а 8% планируют траты выше этих сумм.

Что касается атрибутов, без которых праздник невозможен, то на первом месте — традиционные блюда: 63% считают, что без оливье и бутербродов с красной икрой не будет ощущения настоящего праздника. Также ключевыми символами Нового года для пермяков стали мандарины (61%), ёлка и домашний декор (60%), присутствие близких (60%), а также просмотр новогодних фильмов и загадывание желания под бой курантов (по 39% каждый пункт).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.