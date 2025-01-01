Россиян предупредили о новой схеме мошенничества перед Днём матери Мошенники стали подделывать голоса детей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В преддверии Дня матери в России, который отмечается в последнее воскресенье ноября, мошенники активизировались с новыми схемами обмана, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, пишут РИА Новости.

По его словам, преступники всё чаще используют ИИ для имитации голоса дочери или сына, которые якобы срочно покупают подарок маме и просят родственников перевести деньги. Такие звонки целенаправленно воздействуют на эмоции, особенно в предпраздничный период, и число подобных атак в последние месяцы значительно выросло.





Немкин также отметил, что традиционно в это время усиливается активность фейковых интернет-магазинов, предлагающих цветы, косметику, бытовую технику и другие подарки по подозрительно низким ценам. Покупателей убеждают внести предоплату под обещание быстрой доставки к празднику, однако после перевода денег продавцы исчезают. Реклама таких ресурсов активно распространяется через социальные сети и мессенджеры.





Также участились случаи рассылки поддельных уведомлений от служб доставки: гражданам приходят SMS или сообщения о «посылке ко Дню матери», которую якобы необходимо подтвердить, оплатить или ввести дополнительные данные. Ссылки в таких уведомлениях ведут на фишинговые сайты, имитирующие оформление известных логистических компаний, где похищаются персональные данные и реквизиты банковских карт.





Депутат предупредил и о росте числа фальшивых благотворительных сборов, приуроченных к празднику. Под видом помощи матерям-одиночкам или семейным фондам злоумышленники собирают деньги через соцсети и рассылки.





В завершение Немкин призвал граждан быть бдительными: не переходить по непроверенным ссылкам, не сообщать данные банковских карт и совершать покупки или пожертвования только через официальные и проверенные ресурсы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.