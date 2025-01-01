В Перми женщина погибла под колёсами поезда Предварительная причина происшествия — нарушение правил поведения на железной дороге со стороны погибшей Поделиться Твитнуть

Вечером 27 ноября на станции Бахаревка Свердловской железной дороги произошёл трагический инцидент. Пассажирским поездом была смертельно травмирована женщина.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации инициировало процессуальную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) по факту гибели женщины на железной дороге.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Для координации действий правоохранительные органов на место происшествия выехал Пермский транспортный прокурор Егор Приходько.

По предварительным данным, причиной события стало нарушением погибшей правил поведения на железной дороге. В 19.30 местная жительница переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, тогда как к станции приближался пассажирский состав.

По сообщению транспортной прокуратуры, в настоящее время движение поездов на перегоне восстановлено.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.