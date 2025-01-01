В Прикамье назначили девять новых мировых судей Шесть из них — без ограничения срока полномочий Поделиться Твитнуть

В Законодательном собрании Пермского края на должность мировых судей на трёхлетний срок полномочий назначили трёх судей — в Перми, Губахе и Большой Соснове.

Анна Петрушко стала мировой судьёй судебного участка № 2 Ленинского судебного района Перми. Анастасию Хрусталеву назначили на должность мирового судьи судебного участка № 1 Большесосновского судебного района. Олеся Мошева стала мировой судьёй судебного участка № 3 Губахинского судебного района, сообщили в Агентстве по делам юстиции и мировых судей Пермского края.

Также мировыми судьями без ограничения срока полномочий стали:

— Анна Вавилина — судебный участок № 1 Кировского судебного района Перми;

— Пётр Высоцкий — судебный участок № 4 Березниковского судебного района;

— Евгения Цыганкова — судебный участок № 2 Добрянского судебного района;

— Дмитрий Рассудихин — судебный участок № 3 Чусовского судебного района.

На должность мирового судьи без ограничения срока полномочий назначена Вера Баяндина (судебный участок № 1 Кудымкарского судебного района), а судью в отставке Елену Канину привлекли к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка № 8 Березниковского судебного района.

