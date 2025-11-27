Пермский «Молот» в напряжённом матче победил «Торпедо-Горький» Прикамские хоккеисты улучшили положение в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

ХК «Молот-Прикамье»

Пермский хоккейный клуб «Молот» в рамках OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ 2025/26 принял на льду одноимённого Дворца спорта в Перми команду «Торпедо-Горький». Обе команды подошли к встрече с чередой поражений. «Молот» занимал в турнирной таблице 14-е место, «Горький» — десятое.

Матч начался мощно: шайбы Игоря Зенчикова, Виктора Пластинина и Николая Глухова позволили «Молоту» в первом периоде создать отрыв в счете 3:1. Особенно пристально болельщики следили за Николаем Глуховым, который провёл свой первый матч в составе «Молота».

Напряженным получился второй игровой отрезок. Соперникам «Молота» удалось сравнять счёт, но Максим Кицын забросил решающую шайбу, став ещё на шаг ближе к снайперскому рекорду ВХЛ.

В третьем периоде счёт не изменился, игра закончилась в пользу «Молота» 4:3. Пермский хоккейный клуб улучшил положение в турнирной таблице, поднявшись на 11-е место.

Следующим соперником «Молота» в рамках домашней серии станет воскресенский «Химик». Игра состоится 29 ноября в 17:00.

