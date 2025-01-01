В Пермском крае за шесть лет из аварийного жилья было переселено более 32 тысяч человек До 2031 года планируется переселить ещё 24 тысячи человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На правительственном часе пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края 27 ноября глава краевого минстроя Артём Габдрахманов представил итоги реализации программы по расселению аварийного жилья в Пермском крае в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» (предшественник нынешнего нацпроекта «Инфраструктура для жизни»).

Реализация нацпроекта «Жильё и городская среда» завершилась в 2025 году. За шесть лет работы программы было расселено жилье, признанное аварийным до января 2017 года. Было переселено более 30 тыс. человек, освобождено 450 тыс. кв. м аварийной жилплощади. Наибольший объём ликвидированного аварийного жилфонда находился в Перми, а также в Краснокамском и Кунгурском муниципальных округах.

Собственники аварийного жилья при переселении могут получить либо возмещение, либо жилое помещение по соглашению с муниципалитетом, либо субсидию на покупку жилья. Нанимателям предоставляется взамен другое жильё. C 2021 года в Пермском крае при формировании муниципального жилищного фонда c целью переселения граждан из аварийного жилья отдается предпочтение новому строительству — за четыре года было введено в эксплуатацию 57 домов в 20 муниципалитетах.

Пермский край — один из немногих регионов, где решение вопроса расселения аварийного жилья не ограничивается национальным проектом: мероприятия осуществлялись и за счет бюджета Пермского края. За шесть с половиной лет в благоустроенное жилье было переселено почти 56 тыс. человек, ликвидировано более 860 тыс. кв. м аварийного жилья.

С завершением шестилетней программы переселение жильцов аварийных домов не прекратится. Краевое правительство уже разработало и утвердило новую региональную адресную программу расселения жилья, признанного аварийным после 1 января 2017-го. В сентябре была одобрена заявка Пермского края на софинансирование этих мер в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: регион получил 1,27 млрд руб. из федерального бюджета. По-прежнему будут задействованы региональный и муниципальный бюджеты, а также внебюджетные источники — благодаря механизму комплексного развития территорий жилой застройки.

До 2031 года планируется переселить из аварийного жилья 24 тыс. человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.