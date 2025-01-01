В Перми открыт салон красоты для котов Владельцы бизнеса хотят оградить кошачьих от конфликтов в собаками Поделиться Твитнуть

В Перми открылся первый специализированный груминг-салон «Мур-мяу», где грумеры работают только с представителями кошачьих. Об этом сообщает молодёжный информационный канал m.perm.

Владельцы нового бизнеса объясняют, что в общих с собаками «салонах красоты» возможны межвидовые конфликты, отсюда и необходимость специализированного пространства.

Котам обещаны оборудование и косметика премиум-класса, спа-процедуры, услуга зоотакси «от двери до двери», а также чистка зубов, внимание зоопсихолога и детский сад для котят. Послушного клиента обещают угостить вкусняшками, а хозяину предложат профессиональную фотосессию с похорошевшим любимцем.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.