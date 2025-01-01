Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В начале декабря в Перми пройдёт фестиваль молодых кинематографистов Фестиваль «5.6» впервые становится международным Поделиться Твитнуть

Пермская синематека

Краевой кинофестиваль молодых кинематографистов «5.6» (16+) пройдет в Перми с 5 по 7 декабря на площадке кинотеатра «Кристалл».

«Пермская синематека» при поддержке Министерства культуры Пермского края проводит этот фестиваль с 2006 года. Нынче он пройдёт уже в 19-й раз, давая уникальную возможность проявить себя не только профессионалам кинематографа, но и кинолюбителям. В этом году география фестиваля значительно расширилась: помимо Пермского края, заявки прислали авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и даже Италии, однако каждый участник конкурса начинал свой творческий путь в Пермском крае.

В программу фестиваля войдут игровые и документальные фильмы, анимация, клипы и экспериментальное кино, созданные авторами Пермского края не ранее 15 ноября 2024 года и не участвовавшие в фестивалях. Жюри определит победителей в пяти номинациях: «Игровой короткометражный фильм», «Документальный короткометражный фильм», «Анимационный фильм», «Неформат» и Гран-при — «Лучший фильм фестиваля», который будет выбран среди всех жанров и форматов.

Помимо конкурсных показов, на фестивале будет организована образовательная программа с мастер-классами и встречами с профессионалами киноиндустрии.

В составе жюри этого года:

— Виктор Скубей, член Союза кинематографистов России, член правления Гильдии неигрового кино и телевидения, член Евразийской академии телевидения и радио, доцент Санкт-Петербургского института кино и телевидения, продюсер более 70 документальных и научно-популярных фильмов;

— Владимир Киршин, писатель, сценарист, член Союза писателей России, лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства;

— Семён Соснин, видеооператор, режиссёр документального кино, специалист по кино- и видеохронике.

Фильмом открытия фестиваля станет «Народный герой» (16+) режиссера Владимира Головнева. Это история о том, как современные технологии меняют жизнь представителей коренных малочисленных народов России.

В конкурсную программу вошли 34 работы: восемь игровых кинолент, шесть документальных и по десять работ в номинациях «Анимация» и «Неформат».

Кинофестивальная ситуация в Пермском крае уникально широка: здесь проходят фестивали больших форматов — международные «Флаэртиана», «Медвежонок» и «Лампа», в которых участвуют десятки стран и авторы с мировыми именами, но в то же время проводится фестиваль, прицельно ориентированный на начинающих кинематографистов и сосредоточенный на киноработах, созданных внутри региона. Фестиваль «5.6» — это не только конкурс, но и образовательная площадка. Ежегодно в его рамках проходят мастер-классы и встречи с профессионалами киноиндустрии.

Название фестиваля начинающих кинематографистов, как утверждают организаторы, понятно всем профессионалам мира кино, поскольку 5.6 – это диаметр диафрагмы при съёмках. До 2024 года фестиваль проходил под названием «Радуга Прикамья».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.