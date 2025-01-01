Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Оркестр русских народных инструментов Пермской филармонии празднует 40-летие В юбилейном концерте примут участие приглашённые звёзды классической музыки Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская филармония

В Большом зале Пермской филармонии 29 ноября состоится праздничный концерт (6+), посвящённый юбилею прославленного коллектива, обладателя Гран-при международных конкурсов — Оркестра русских народных инструментов им. Виктора Салина.

На протяжении всей своей истории оркестр доказывает, что музыкальные возможности народных инструментов неисчерпаемы. В его репертуаре не только русская народная музыка, но и переложения мировой классики, музыка народов мира, сочинения современных композиторов и даже рок-хиты. Любое произведение в этих необычных аранжировках звучит свежо и раскрывается по-новому; а музыканты оркестра всегда играют с душой и истинно народным драйвом.

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

— Оркестр русских народных инструментов — гордость Пермского края. Он занимает важное место в культурной жизни региона, сохраняя и развивая богатые традиции русской музыки. Все концертные программы оркестра наполнены прекрасной музыкой, светом добра и любовью к родному краю. Высокая исполнительская культура, эмоциональность, глубокая проникновенность, разнообразие динамических и тембровых красок делают этот коллектив популярным у всех поколений пермских любителей музыки.

Художественный руководитель и дирижёр оркестра — заслуженный работник культуры России, лауреат премии Перми в сфере культуры и искусства им. Николая Серебренникова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, профессор Пермского государственного института культуры Галина Токарева, представитель блестящей пермской школы музыкантов-народников.

Каждый филармонический сезон коллектив представляет новые программы — оригинальные и неожиданные, с участием приглашённых звёзд народной и академической музыки.

Программа концерта 29 ноября — ещё одна в этом ряду премьер. Она откроется ликующей увертюрой к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, а завершится бурной романтической увертюрой к кинофильму «Дети капитана Гранта» Исаака Дунаевского. Среди сюрпризов — две контрастные фантазии: жизнерадостная, с мотивами джаза и блюза, «Концертная фантазия» Игоря Фролова на темы оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс» и мистическая «Ночь на Лысой горе» Модеста Мусоргского. В неожиданных аранжировках прозвучат популярнейшие европейские оркестровые пьесы — «Астурия» Исаака Альбениса и Интродукция и рондо-каприччиозо Камиля Сен-Санса.

В программу концерта включено современное и очень популярное произведение для народных инструментов — музыкальная картинка «Русская зима» Веры Городовской.

Вокальный блок разнообразен: от частушек Варвары из оперы Родиона Щедрина «Не только любовь» до дуэта Церлины и Дон Жуана из оперы Моцарта «Дон Жуан».

На одной сцене с оркестром выступят лирический баритон Цзян Шанжун, выдающийся виолончелист Марк Дробинский, восьмилетний виртуоз-балалаечник, учащийся пермской музыкальной школы № 10 Никита Колякин, солистка Пермской оперы Ольга Попова и народный хор KamaFolk.

