С карты Прикамья исчезнет посёлок разъезда Путино и три деревни Решение приняли депутаты Верещагинской думы Поделиться Твитнуть

Скриншот 2Gis

В Верещагинском округе Пермского края упразднят разъезд Путино и несколько деревень. Так решили депутаты думы Верещагинского муниципального округа.

Народные избранники согласились упразднить Путино, д. Верхняя Ознобиха, Павличата и Старая Мельница, сославшись на то, что сейчас в этих населённых пунктах никто не живёт.

Соответствующий законопроект думцы внесут в Законодательное собрание Пермского края, сообщает телеграм-канал «На местах».

Путино — населённый пункт (ж/д разъезд) в Верещагинском округе. Входит в состав Путинского сельского поселения, расположенного на левом берегу Лысьвы, в 25 км к западу от Верещагино. По данным переписи 2021 года, в поселении проживало более 1 тыс. человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.