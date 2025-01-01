Скончался 50-летний заведующий хирургическим отделением пермской больницы Поделиться Твитнуть

Алексей Ладанов

Министерство здравоохранения Пермского края

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень сообщила о смерти Алексея Ладанова, заведующего хирургическим отделением больницы им. Гринберга.

Алексей Валерьевич Ладанов родился в 1975 году, в 1998-м окончил Пермский государственный медицинский университет. После интернатуры по специальности «хирургия» в 1999 году начал работать в Медсанчасти № 11, которая впоследствии была переименована в больницу им. Гринберга. За 26 лет работы в учреждении он завоевал уважение коллег и доверие пациентов, став одним из самых опытных и умелых хирургов. В 2017 году Алексей Ладанов был назначен заведующим хирургическим отделением больницы.

«Он провёл сотни операций, спасая жизни и возвращая здоровье», — отметила министр Крутень.

Руководство больницы им. Гринберга и Министерство здравоохранения Пермского края выразили глубокие соболезнования родным и близким Алексея Ладанова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.