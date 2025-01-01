Объём выданных автокредитов в Прикамье сократился на 29% До 30 млрд рублей за десять месяцев года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с января по октябрь 2025 года в Пермском крае было выдано автокредитов на общую сумму 30 млрд руб., что на 29% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда объём выданных автокредитов составил 42,3 млрд руб.

В целом по Российской Федерации за первые десять месяцев 2025 года объем выданных автокредитов снизился на 37,6% и достиг 1,23 трлн руб.

Среди регионов России наибольший объём автокредитов в январе—октябре 2025 года был зафиксирован в Москве (113,5 млрд руб.), Московской области (99,9 млрд руб.), Санкт-Петербурге (68,5 млрд руб.), Республике Татарстан (60,8 млрд руб.) и Краснодарском крае (60,4 млрд руб.).

Важно отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в январе—октябре 2025-го самое значительное сокращение объемов выданных автокредитов наблюдалось в Ростовской (-45%) и Московской (-42,9%) областях, Москве (-41,9%), Челябинской области (-41,7%) и Санкт-Петербурге (-41,3%).

«Снижение объемов выдачи автокредитов с января по октябрь 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года связано с ростом рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года», — комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. «Кроме того, в середине прошлого года были введены макропруденциальные лимиты на автокредиты для граждан с высокой долговой нагрузкой. В результате банки стали более осторожными, что подтверждается увеличением доли отказов по кредитным заявкам на автокредиты».

