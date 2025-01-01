Второй самолёт МС-21 с пермскими двигателями начал лётные испытания Полёт состоялся с аэродрома ЛИИ им. Громова в Жуковском Поделиться Твитнуть

Второй импортозамещающий самолет МС-21, разработанный ПАО «Яковлев» (входит в ОАК Ростеха), начал сертификационные испытания. Первый полёт состоялся с аэродрома ЛИИ им. Громова в Жуковском и был посвящён проверке устойчивости и управляемости лайнера с отечественными приводами системы управления, сообщает пресс-служба ГК "Ростех".

Экипаж самолёта состоял из летчика-испытателя Героя России Олега Мутовина, ведущих инженеров по летным испытаниям — бортовых операторов Олега Березина, Антона Кузнецова и Григория Кудряшова, а также летчика-испытателя I класса Авиарегистра России Николая Григорьева.

«Подключение второго самолёта к сертификационным полетам позволит ускорить программу испытаний, которая уже ведётся на другом опытном МС-21 в Жуковском. Этот самолёт частично оснащен новыми российскими системами и агрегатами. Наша цель — завершить все испытания по программе импортозамещения и получить одобрение для дальнейших поставок самолётов авиакомпаниям», — сообщил первый заместитель управляющего директора — директор Инженерного центра ПАО «Яковлев» Анатолий Гайданский.

На самолёте произведена замена всех импортных комплектующих и систем на отечественные. В частности, обновлены органы управления в кабине, приводы системы управления, система перемещения механизации крыла, механизм перестановки стабилизатора, комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, система кондиционирования воздуха, интегрированная система сбора, контроля и регистрации полетной информации, системы торможения колес, маршевые и вспомогательные силовые установки, топливная система, колеса и шины.

МС-21 — это среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, ориентированный на наиболее востребованный сегмент рынка авиаперевозок. Благодаря передовой аэродинамике, двигателям ПД-14, разработанным Объединенной двигателестроительной корпорацией "Ростеха", и современным системам управления, самолёт обладает высокими летно-техническими характеристиками.

