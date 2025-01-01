Суд оштрафовал молодого пермяка за уклонение от срочной службы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Свердловский районный суд Перми вынес приговор в отношении местного жителя 2004 г.р., признанного виновным в уклонении от призыва на военную службу без законных оснований (ч. 1 ст. 328 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Следствием установлено, что в 2024 году молодой человек успешно прошёл медицинскую комиссию и был признан годным к военной службе с незначительными ограничениями. После получения повестки для отправки на сборный пункт призывник не явился в военкомат без уведомления о причинах своей неявки. В этот период он пытался оспорить решение призывной комиссии через суд, однако его жалобы были отклонены. Молодой человек полагал, что после этого военкомат обязан направить ему новую повестку.

Суд назначил пермяку штраф 80 тыс. руб., считая, что молодой человек действовал умышленно, неоднократно уклоняясь от явки по повестке без уважительных причин.

Осуждённый не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу в Пермский краевой суд, считая штраф слишком суровым. Однако суд апелляционной инстанции поддержал выводы первой инстанции, оставив приговор без изменений и отклонив жалобу осуждённого.

