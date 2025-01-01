Пермский режиссёр завершил съёмки фильма о спасении бегемотихи в блокадном Ленинграде Картина выйдет на экраны 19 февраля Поделиться Твитнуть

кадр из фильма "Красавица" (12+)

Режиссер из Перми Антон Богданов завершил работу над фильмом «Красавица» (12+), основанном на реальных событиях, произошедших в Ленинграде во время блокады. Об этом сообщает информагентство «Текст».

Фильм рассказывает о том, как сотрудники Ленинградского зоосада, несмотря на невыносимые условия блокады, боролись за жизнь своих питомцев, включая бегемотиху Красавицу.

Антон Богданов в интервью «Кинопоиску» отметил, что хотел рассказать не только о войне и немцах, но и о людях, которые, несмотря на голод и лишения, продолжали заботиться о своих подопечных и сохранять человечность.

В сентябре 1941 года началась блокада Ленинграда, город оказался отрезанным от поставок еды, воды и медикаментов. Зоопарк также пострадал, и из него летом 41-го удалось эвакуировать более 80 животных. Однако в зоосаде остались самые старые и слабые питомцы, среди которых была бегемотиха Красавица.

Бегемотиху озвучила актриса Мария Аронова. В фильме заняты Вячеслав Копейкин, Юлия Пересильд, Иван Добронравов, Виктор Сухоруков, Борис Щербаков и Светлана Немоляева.

Премьера фильма запланирована на 19 февраля 2026 года.

