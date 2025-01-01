«Партдесант» проверил работы на объектах Народной программы На местах побывали депутаты и активисты партии «Единая Россия» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В рамках «партийного десанта» депутаты думы Кудымкарского округа, представители администрации муниципалитета и подрядной организации проверили благоустройство территории городского пляжа и Красной горки. Работы ведутся по проекту «Изъюр. От мифа к реальности», который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды.

Уже выполнено 95% запланированных работ: установлены ограждение, пирс и лестница для спуска к воде, смонтирована система водоотведения, проложены сети электроснабжения, освещения и телекоммуникаций, завершены работы по асфальтированию и укладке тротуарной плитки, оборудованы детские и спортивные площадки, проведено озеленение территории, на горе Изъюр построена новая смотровая площадка с панорамным видом.

Все высказанные замечания и предложения были зафиксированы и направлены в администрацию округа для дальнейшей работы. Завершение благоустройства набережной запланировано на следующий год.

Актив местного отделения партии «Единая Россия» Добрянского округа во главе с секретарем Дмитрием Антоновым совместно с сотрудниками администрации провели выездной осмотр территории школы № 5. Мероприятие прошло в рамках подготовки к масштабному благоустройству, запланированному на 2026 год, по направлению «Школьный двор» проекта «Комфортный край», инициированного губернатором Пермского края, секретарём регионального отделения партии Дмитрием Махониным.

Проект включает организацию площадок для проведения школьных мероприятий, обновление дорожек и проездов, капитальный ремонт системы освещения, мероприятия по озеленению территории и создание комфортных зон для досуга и отдыха.

Сторонники и члены партии Добрянского округа также посетили территорию, где в следующем году запланировано комплексное преображение в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», и определили перечень планируемых работ.

В Чайковском завершены работы по третьему этапу комплексного благоустройства ул. Ленина, которая была выбрана жителями города в ходе народного голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды». Здесь обновлены тротуары, организованы парковочные места и заездные карманы, установлены новые системы освещения, малые архитектурные формы, проведено озеленение. В следующем году начнётся реализация четвёртого этапа благоустройства.

