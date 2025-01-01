В Перми выросло число арендаторов муниципальной земли Наибольший интерес наблюдается в Кировском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Поделиться Твитнуть

По данным городского департамента земельных отношений, за первые 10 месяцев 2025 года в Перми муниципальная земля была передана в аренду 335 физическим и юридическим лицам. Этот показатель превышает результаты аналогичного периода прошлого года, когда в аренду было оформлено 307 участков. Наибольший спрос отмечен в Кировском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах города.

Земля в Перми предоставлялась как через аукционы, так и без торгов в предусмотренных законодательством случаях. Чаще всего участки арендовались для индивидуального жилищного строительства, создания подземных овощехранилищ, хранения автотранспорта и коммерческой деятельности.

В департаменте подчеркнули, что с увеличением числа арендаторов возрастает количество запросов на переуступку прав по договорам аренды. Специалисты департамента напомнили, что арендатор может передать свои права другому лицу без согласия арендодателя, но при условии его предварительного уведомления. Согласие арендодателя необходимо, если срок аренды менее пяти лет или это прямо указано в договоре. Уведомление о переуступке должно быть направлено собственнику земли в письменной форме после внесения данных о новом арендаторе в Единый государственный реестр недвижимости.

Также в департаменте уточнили, что с 1 июня 2015 года переуступка прав по договорам аренды, заключённым на торгах, не допускается. Исключение составляют случаи, когда арендатор, выигравший торги, отчуждает принадлежащий ему объект недвижимости на арендуемом участке.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.