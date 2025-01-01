Судебные приставы вернули отцу шестилетнего сына, незаконно перевезённого в Пермь Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы вернули отцу шестилетнего мальчика, которого мать незаконно вывезла в Пермь из Свердловской области. Исполнительный документ об определении места жительства ребёнка с отцом был передан в отделение судебных приставов по Пермскому району Главного управления ФССП России по Пермскому краю.

Взыскатель пояснил, что до этого по решению суда он жил вместе с сыном в городе Лесном Свердловской области. Во время одной из встреч мать забрала мальчика, но не вернула его домой, нарушив его права. Впоследствии выяснилось, что она вывезла ребенка в Пермский край, не взяв с собой никаких детских вещей. Мужчина имел веские основания полагать, что его бывшая супруга не сможет обеспечить сыну должный уход. Аргументировав свои доводы в суде, он восстановил свое право на воспитание мальчика.

Судебные приставы незамедлительно начали исполнительное производство и проверили возможные адреса, где могли находиться женщина и ребенок. Должница была зарегистрирована в д. Горшки, но разыскиваемых обнаружили в другом населенном пункте Пермского района. Во время исполнительных действий с женщиной провели разъяснительную беседу о необходимости передать мальчика отцу, а также предупредили её об административной ответственности за препятствование законной деятельности должностных лиц. В результате сын был успешно передан взыскателю. Вместе с отцом они отправились обратно в Свердловскую область, как это было определено судом. Исполнительное производство было завершено фактическим исполнением.









