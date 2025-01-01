В Пермском крае насчитали 105,4 тысячи субъектов МСП Число самозанятых превысило 247 тысяч Поделиться Твитнуть

По последним данным ФНС на 10 ноября 2025 года, в Пермском крае функционируют 105,4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и 247,1 тыс. самозанятых граждан. В минэке Прикамья назвали динамику позитивной и «являющейся результатом комплексной региональной политики, направленной на развитие МСП, в рамках которой Прикамье создает благоприятные условия для повышения деловой активности».

По словам министра экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяны Чуксиной, малый и средний бизнес играет ключевую роль в экономике региона, и цель властей — создать условия, при которых каждый начинающий предприниматель сможет успешно реализовать свой проект, а действующие компании — расширяться и развиваться.

Министр напомнила, что развитие сектора МСП обеспечивается целой инфраструктурой, включающей центр «Мой бизнес», микрофинансовую компанию и гарантийную организацию.

