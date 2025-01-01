«Пу-пу-пу» может стать словом года, по версии портала «Грамота.ру» В списке претендентов также «ред-флаг», «имба», «зумер»,«промпт», «слоп» и другие Поделиться Твитнуть

Лингвисты портала «Грамота.ру» рассматривают возможность признать «ред-флаг», «пу-пу-пу», «имбу» и «зумер» словом года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.

В список также вошли такие слова, как «лимб», «проявленность», «сигма», «выгорание», «промпт», «слоп», «брейнрот» и «подсветить» (что означают эти слова, можно прочесть в газете «Пятница», составившей краткий путеводитель по лексикону современной России). Эксперты отмечают, что популярность этих слов связана с распространением искусственного интеллекта и повышенным интересом к популярной психологии.

Специалисты проанализировали более 500 слов, обращая внимание на частоту их употребления в социальных сетях и СМИ в течение последних лет. Главный редактор «Грамоты.ру» Ксения Киселёва рассказала, что для определения актуальности слова они используют систему мониторинга СКАН.

Недавно Кембриджский словарь объявил «парасоциальный» словом года. Этот термин описывает эмоциональную связь человека со знаменитостью или вымышленным персонажем. В исследовании книжного сервиса «Литрес» и платформы «Литрес самиздат» 80% digital-авторов считают слова «хайп» и «кринж» новой нормой в литературе.

А по данным Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, самым популярным в 2025 году стало слово «Победа», второе и третье место заняли «Max» и «нейросеть» соответственно.

