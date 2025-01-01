Жителя Перми оштрафовали за оскорбление судебного пристава Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Мотовилихинском районе Перми 26-летний мужчина, имеющий задолженности по алиментам и кредитам перед микрофинансовыми организациями, стал фигурантом нескольких исполнительных производств. Судебный пристав применил к нему меры принудительного взыскания, однако должник выразил свое недовольство в необычной форме.

Вечером он отправил через портал Госуслуг оскорбительное сообщение в адрес сотрудника ведомства. В своем послании он использовал неприличные выражения, унижающие честь и достоинство судебного исполнителя.

После получения сообщения о противоправных действиях надзорные органы возбудили дело об административном правонарушении по ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

