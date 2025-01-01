Пермское УФАС предостерегло продавцов от повышения цен перед Новым годом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское УФАС России призвало розничных продавцов к соблюдению антимонопольного законодательства и недопущению необоснованного роста цен на продукты питания и непродовольственные товары в период повышенного спроса перед Новым годом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

УФАС предупредило, что будет принимать меры для пресечения выявленных нарушений и жёстко реагировать на признаки недобросовестных действий со стороны торговых организаций.

Подобные предупреждения были направлены антимонопольщиками в Ассоциацию компаний розничной торговли, в Союз независимых сетей России, а также в сети ГК Х5, «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Метро», «Глобус», «Мария Ра», «Монетка», «Верный» и «Азбука вкуса».

