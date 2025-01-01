Депутат Госдумы от Прикамья предложил запретить мессенджер WhatsApp* По мнению Антона Немкина, «это вопрос времени» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, депутат Госдумы от Пермского края Антон Немкин прокомментировал возможную блокировку WhatsApp* на территории России. Он сослался на данные сервиса «Сбой РФ», который зафиксировал почти 1,5 тыс. жалоб на работу этого мессенджера по всей стране.

Депутат обратил внимание на то, что за последние месяцы видна «тревожная динамика».

«Рост атак на пользователей WhatsApp* — в 3,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Тысячи взломанных аккаунтов. Кража данных. «Клоны» аккаунтов, через которые мошенники выманивают деньги у людей. И всё это — на фоне регулярных сбоев и дыр в безопасности, которые компания даже не пытается исправлять», — добавил он.

По его словам, когда сервис «системно игнорирует наши правила, угрожает безопасности людей и продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к её законам, то его блокировка — лишь вопрос времени».

*Принадлежит Meta — экстремистской организации, запрещённой в России.

