В Прикамье осудили двух спиливших тысячу деревьев «чёрных» лесорубов Нанесённый ими ущерб составил 23 млн рублей

ГУ МВД России по Пермскому краю

Кудымкарский городской суд вынес приговор по делу двух «чёрных» лесорубов, которые нанесли лесному фонду России ущерб в размере около 23 млн руб. Мужчина 1975 г.р. признан виновным в двух преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере), и одном преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов и огнестрельного оружия). Его подельник 1958 г.р. виновен в преступлении по ч. 3 ст. 260 УК РФ.

Криминальная деятельность фигурантов — жителей Юсьвинского муниципального округа — была пресечена сотрудниками регионального УФСБ и полиции. Следственное дело велось следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский».

Выяснилось, что мужчина 1975 г.р. в период с 2016 по 2022 год нанимал рабочих для незаконной вырубки. Было спилено около 1 тыс. деревьев хвойных и лиственных пород на территории Пожвинского (Городищенского) участкового лесничества рядом с п. Кама. При этом у него не было необходимых разрешительных документов, и он не сообщил об этом нанятым работникам. В 2021 году он вовлёк в незаконную деятельность своего знакомого 1958 г.р., который имел опыт в лесозаготовках.

Нелегально добытые деревья злоумышленники вывозили на свою пилораму, где распиливали и распоряжались древесиной по своему усмотрению, включая продажу.

При задержании организатора криминального бизнеса у него дома были обнаружены и изъяты незаконно хранившиеся боеприпасы: 37 трассирующих патронов калибра 7,62 мм, пистолет Макарова с 99 патронами, охотничий карабин ТОЗ-16 калибра 5,6 мм с одним боеприпасом.

Для обеспечения возмещения ущерба лесному фонду суд наложил арест на имущество младшего фигуранта стоимостью свыше 1,5 млн руб. Мужчина 1975 г.р. ожидал приговора под стражей, а его подельник — под подпиской о невыезде.

Суд назначил 50-летнему организатору наказание в виде принудительных работ на 4 года с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Также суд постановил взыскать с него свыше 700 тыс. руб. в счёт возмещения ущерба. Второй участник преступления приговорён к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком. Оба осуждённых должны солидарно возместить ущерб в размере свыше 22 млн руб., с учётом частичного возмещения.

Приговор пока не вступил в законную силу.

