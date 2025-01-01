Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае откроется арт-тропа «Чуды всюду» Открытие состоится 6 декабря в Кудымкаре Поделиться Твитнуть

Елена Хорошева

В столице Коми-Пермяцкого округа 6 декабря состоится открытие арт-тропы «Чуды всюду». Рядом с Культурно-деловым центром расположатся три бронзовые и одна керамическая мини-скульптуры, а на стене здания — мозаика по мотивам коми-пермяцкого фольклора и два барельефа.

Елена Яркова, автор проекта «Чуды всюду»:

— Главная идея проекта — напомнить о богатстве и глубине коми-пермяцкого фольклора, о сказаниях и образах «чуди карликовой». Это часть нашей культурной памяти и наследия, которую правильно будет вернуть в современное пространство. Я изобразила чудинов человекоподобными, потому что для меня они не просто мифические существа, а отражение человека. Придав им человеческие формы, я хотела выстроить эмоциональную связь со зрителем, делая их как бы соседями из мифического прошлого. Ценность арт-тропы в том, что она делает фольклор более зримым и доступным. Теперь это не только сказания, но арт-объекты, с которыми можно встретиться, прикоснуться к ним.

Елена Хорошева

В основу каждого сюжета, воплощённого в бронзе и мозаике, вошли истории и былички о чуди: «Чудинка под грибом», «Чудинка с блином», «12 чудинок и серп», «Чудь с коровой», «Чудь с ящерицей», «Чудь на ладошке» и «Чудинка в траве». Былички, сказания и легенды взяты из книг Павла Лимерова, Владимира Петрухина, Георгия Чагина и Василия Климова.

Мозаику для арт-тропы «Чуды всюду» выполнил известный художник-монументалист из Перми Анатолий Чирцов. Бронзовые фигурки были изготовлены в Санкт-Петербурге скульптором Денисом Третьяковым по эскизам Елены Ярковой.

Консультантом проекта выступила исследователь, собиратель лексики и фольклора, популяризатор коми-пермяцкой культуры Анастасия Кротова-Гарина.

Открытие тропы состоится в рамках финального события программы «Точка на карте. Точка интереса» Кудымкара — Центра культуры Пермского края 2025 года. Тропа будет стартовать во дворе КДЦ, в так называемой «Тренажёрке» — новом молодёжном арт-пространстве, которое тоже откроется 6 декабря, — обходить здание КДЦ и завершаться у школы искусств. Старт тропы будет обозначен двумя барельефами, а финиш — керамической композицией художницы Ирины Вилесовой.

Елена Хорошева

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.