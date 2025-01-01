Алёна Бронникова Почётными наградами отметили двоих пермяков и коллектив медицинского колледжа Решение было принято 27 ноября Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Законодательном собрании Пермского края в ходе пленарного заседания 27 ноября депутаты поддержали инициативы о присвоении двоим пермякам званий «Почётный гражданин» и награждении почётной грамотой коллектива медицинского колледжа.

Звание «Почётный гражданин Пермского края» присвоено председателю Пермской городской общественной организации «Ветераны «Пермских моторов» Рашиду Дзунзе. Его отметили за достижения в области моторостроения, значительный вклад в развитие ветеранского движения в регионе и многолетнюю плодотворную общественную деятельность.

Звание «Почётный гражданин Пермского края» также решено присвоить председателю совета директоров ПАО «Судоходная компания «Камское речное пароходство» Михаилу Антонову. Отмечены его значительные заслуги в развитии внутреннего водного транспорта в регионе и активная благотворительная деятельность.

За существенный вклад в развитие системы среднего профессионального образования и подготовку высококвалифицированных медицинских кадров для Прикамья Почётной грамотой региона награждён коллектив ГБПОУ «Пермский базовый медицинский колледж».

