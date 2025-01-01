Мосгорсуд начал рассмотрение жалоб владельца и экс-руководителей пермской «Телты» Следующее заседание назначено на 4 декабря Поделиться Твитнуть

Завод «Телта»

Константин Долгановский

В Москве начался процесс по апелляционным жалобам владельца АО «Пермский телефонный завод «Телта» Игоря Морозова, бывшего директора предприятия Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной. Эти лица были приговорены к семи годам лишения свободы за хищение 33 млн руб., выделенных на производство военных телефонов. Первая инстанция пришла к выводу, что фигуранты сообщили ложные данные о стоимости комплектующих и использовали более дешевые китайские детали вместо предусмотренных контрактом отечественных.

Игорь Морозов и бывшие топ-менеджеры «Телты» виновными себя не признают, пишет «Коммерсантъ-Прикамье». По их словам, при исполнении контракта на поставку полевых телефонов «ТА-88» для Минобороны не произошло снижения затрат на оплату труда на 33,84 млн руб., как утверждало обвинение. Они указывают, что контракт был убыточным для предприятия, и владелец завода покрывал убытки за счёт собственных средств. Они также утверждают, что китайские детали не использовались, так как оказались некачественными, о чем свидетельствуют акты выборки. В переписке с китайским производителем обсуждался брак деталей, а при осмотре телефонов в войсковых частях зарубежные детали не были обнаружены.

Осужденные также указывают на неверный расчёт ущерба, так как контракт был заключён в 2015 году, а расчетно-калькуляционные материалы были сформированы ранее. Следствие и гособвинение ссылались на нормативные документы, которые ещё не действовали на момент заключения контракта.

Рассмотрение апелляционных жалоб продолжится на заседании Мосгорсуда 4 декабря 2025 года.

