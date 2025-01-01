ТЦ «Платина» в Перми сменил собственника Сергей Жуков приобрел треть долей в уставном капитале ООО «Прогресс-2000» Поделиться Твитнуть

фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

У торгового центра «Платина» (ул. Пушкина, 80) в центральном планировочном районе Перми появился новый совладелец. Согласно данным сервиса «СПАРК», предприниматель Сергей Жуков, владелец бизнеса в Перми и Москве, приобрел 33,33% долей в уставном капитале ООО «Прогресс-2000», управляющего ТЦ. Доля самого ООО «Прогресс-2000», которая ранее составляла 33,34%, увеличилась до 66,67%. Анна Шилкова, владевшая оставшимися 33,33% долей, вышла из состава собственников. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Помимо ООО «Прогресс-2000», Сергей Жуков владеет еще тремя предприятиями. В Москве он является совладельцем ООО «Интентрум», занимающегося созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов. Вместе с ним в этом проекте участвуют бывший начальник департамента дорог и транспорта Денис Гвоздев, Людмила Боровик (связанная с экс-начальником транспортного комитета города Олегом Боровиком) и Лев Денисов. В Перми Жуков контролирует ООО «Завод Гермес», производящее резиновые изделия, и ООО «Ракурс», занимающееся розничной торговлей цветами, растениями, семенами и другими товарами. В 2023 году Жуков и его супруга Светлана приобрели большую часть помещений в другом городском торговом центре — «Лайнер».

Сергей Жуков подтвердил информацию о получении контроля над ТЦ «Платина». Он объяснил свое участие в проекте тем, что объекты коммерческой недвижимости в центре города всегда привлекают внимание бизнеса. Он сообщил о планах реновации торгового центра, добавив, что в будущем он может увеличить свою долю в уставном капитале ООО «Прогресс-2000».

