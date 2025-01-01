Алёна Бронникова В Пермском крае оценят защиту мостов от противоправных действий и БПЛА Всего планируется проверить 16 сооружений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае проведут оценку уязвимости 16 мостов. Срок выполнения работ запланирован до 1 июня 2026 года. У сооружений определят степень защищённости от потенциальных угроз незаконного вмешательства, в том числе с использованием БПЛА. Результат оформят по каждому объекту.

В перечень вошли мосты через реки Косьву, Вильву, Чусовую, Усьву и путепровод над железнодорожными путями у ст. Кизел на трассе Кунгур—Соликамск, реки Яйву и Косьву на трассе Пермь—Березники, через Мутную и Шалашную на трассе Полазна—Чусовой, Весляну и Каму на трассе Гайны—Усть-Чёрная. А также мосты на автодорогах Чердынь—Ныроб на реке Колве, Ильинский—Чёрмоз — на Обве, Соликамск—Красновишерск на Язьве, Коса—Соликамск — через Косу и Оса—Чернушка через Тулву.

Компания, с которой краевое управление автомобильных дорог и транспорта заключит контракт, должна описать характеристики объектов и организацию их эксплуатации, определить границы зоны безопасности и перечня критичных элементов, описать систему принятых мер по защите от актов незаконного вмешательства и оценить её соответствие требованиям по обеспечению транспортной безопасности, изучить способы реализации потенциальных угроз.

Также необходимо определить рекомендации по дополнительной защите, оценить уязвимость объектов, места установки единого пункта управления обеспечением транспортной безопасности. И после согласования представить документ на утверждение в Росавтодор. Согласно данным госзакупок, стоимость работ оценили в 2,3 млн руб.

