В Пермском крае в 2026 году стартует проект «Земский тренер» Участникам выплатят по 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Как сообщили в минспорта Прикамья, со следующего года в регионе начнёт действовать новая программа по поддержке молодых и квалифицированных тренеров «Земский тренер». Эта мера поддержки рассчитана на тех, кто приезжает в небольшие населённые пункты с населением до 50 тысяч жителей, где остро ощущается дефицит профессионалов в области физкультуры и спорта.

В ведомстве уточнили, что участникам программы будет предоставлена разовая финансовая поддержка в размере 1 млн руб. В свою очередь, отобранные специалисты обязуются трудоустроиться на вакантные позиции в спортивных учреждениях малых городов и сельской местности и отработать там в течение пяти лет. К участию допускаются кандидаты с высшим или средним специальным образованием.

По словам министра физической культуры и спорта Пермского края Татьяны Чесноковой, в следующем году заложены средства на обеспечение работой девяти специалистов, которые начнут свою деятельность в спортивных организациях региона. Она также отметила, что инициатива станет составной частью комплекса мероприятий, направленных на популяризацию массового спорта и поддержку кадрового потенциала в муниципальных образованиях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.