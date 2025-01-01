Пермские владельцы ресторанов переходят на продукты местных производителей С агрохолдингом «Труд» заключены несколько контрактов на поставку товара Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Пермские рестораторы знакомятся с производителями продуктов в Прикамье и заключают с ними контракты о сотрудничестве. Об этом по итогам поездок в агрохолдинг «Труд», Юговской молкомбинат и осетровую ферму ДоброFish рассказал глава региона Дмитрий Махонин.

«Продолжаем знакомить владельцев пермских ресторанов и кафе с теми, кто выращивает и производит натуральные продукты в Прикамье. Рад слышать от рестораторов после таких поездок, что они готовы закупать местное и рассказывать о нём гостям. Например, в агрохолдинге «Труд» уже заключили несколько контрактов на поставку продуктов», — написал он в своём telegram-канале.

Агрохолдинг «Труд» занимается производством и переработкой сельскохозяйственной продукции с доставкой до потребителя, в том числе через торговую сеть собственных магазинов, и является лидером по производству молока в Кунгурском округе. На одном из крупнейших в России предприятии по переработке молока — Юговском комбинате — рестораторам продемонстрировали, как работает современное производство, и какой путь проходит молоко.

На ферме ДоброFish расположено единственное в крае производство чёрной икры. Компания за 19 лет выросла из небольшого хозяйства в крупный семейный бизнес, развивает агротуризм, выиграла федеральный грант и запустила новый туристический маршрут. Губернатор отметил, что рестораторов планируется познакомить ещё с несколькими хозяйствами в Прикамье.

