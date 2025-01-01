Китай отправил Прикамью 81 тонну баклажанов
За тот же период 2024 года этот овощ из КНР в регион не ввозился
В Пермский край с начала 2025 года ввезено 81,3 т баклажанов из Китая. При этом в аналогичном периоде прошлого года данная продукция в регион из КНР не ввозилась. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Отмечается, что с 1 января по 26 ноября на продукцию было оформлено пять актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора).
Так, 25 ноября Управлением Россельхознадзора проконтролировали ввоз 19 т баклажанов из Китая. Сотрудники вместе с Пермским филиалом ФГБУ «ВНИИКР» отобрали пробы продукции и изучили товаросопроводительные документы. На овощи также был фитосанитарный сертификат.
В результате специалисты не нашли нарушений в партии. На продукцию оформлен акт карантинного контроля, что даёт право на использование овоща по назначению.
