Китай отправил Прикамью 81 тонну баклажанов За тот же период 2024 года этот овощ из КНР в регион не ввозился

Фото сгенерировано нейросетью

В Пермский край с начала 2025 года ввезено 81,3 т баклажанов из Китая. При этом в аналогичном периоде прошлого года данная продукция в регион из КНР не ввозилась. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Отмечается, что с 1 января по 26 ноября на продукцию было оформлено пять актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора).

Так, 25 ноября Управлением Россельхознадзора проконтролировали ввоз 19 т баклажанов из Китая. Сотрудники вместе с Пермским филиалом ФГБУ «ВНИИКР» отобрали пробы продукции и изучили товаросопроводительные документы. На овощи также был фитосанитарный сертификат.

В результате специалисты не нашли нарушений в партии. На продукцию оформлен акт карантинного контроля, что даёт право на использование овоща по назначению.

