Больница в Прикамье задолжала поставщикам 4,8 млн рублей Учреждение выплатило долги только после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Пермского края

В Суксунском округе прокуратура проверила соблюдение законодательства о закупках в деятельности центральной районной больницы. Из-за несвоевременной оплаты поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг у медучреждения образовалась задолженность перед поставщиками на общую сумму 4,8 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

После проверки в надзорном ведомстве пришли к выводу, что неоплата со стороны учреждения привела к нарушению прав около 100 компаний.

По результатам проверки главному врачу больницы было внесено представление. На основании постановления прокурора ответственное должностное лицо привлекли к административной ответственности за нарушение срока оплаты по контракту (ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ)

В результате долг перед субъектами предпринимательства был полностью выплачен.

