Число вывезенных животных из Прикамья за границу выросло на 17% В этом году больше всего перевезли собак Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

С начала 2025 года из Пермского края на некоммерческой основе отправлено 330 животных-компаньонов, что на 17% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года — 282 (198 собак и 81 кошка, 2 козы, 1 кролик). Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В частности, за границу вывезли 230 собак, 93 кошки, 3 попугая и 4 козы. На них оформлены ветеринарные сертификаты.

Животные перевозились в Армению, Нидерланды, Канаду, Израиль, Таджикистан, Казахстан, Словению, Германию, Испанию, Египет, Таиланд, Сербию, Турцию, Вьетнам, Абхазию, Узбекистан, Кипр, Чехию, Бразилию и Индию.

Перед экспортом животных чипировали, они также прошли 30-дневный карантин, за время которого им были сделаны все необходимые вакцинации и обработки.

На животных оформлены экспортные ветеринарные сертификаты, которые подтверждают эпизоотическое благополучие места вывоза.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.