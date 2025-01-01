У жителей Перми значительно вырос интерес к изучению китайского языка В качестве наиболее перспективного пермяки также считают английский Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Жители Перми активно изучают языка, и всё чаще в их планах на ближайшие годы оказывается изучение китайского языка. Около 9% опрошенных из Перми планируют начать изучение китайского в 2026 году. Об этом сообщает газета «Пятница» со ссылкой на аналитику компании «Авито Услуги».

Английский язык остаётся наиболее популярен в городе: 68% участников опроса подтвердили, что имеют базовые знания этого языка. 16% владеют немецким, а 4% — французским. В то же время 29% пермяков указали, что общаются только на русском языке.

При этом среди методов изучения языков наблюдается разнообразие: 34% респондентов учили иностранные языки ещё в школе, 31% предпочитают учёбу через онлайн-курсы и приложения, 21% занимаются с репетиторами, 14% — в группах, а 7% обучались языкам, смотря фильмы и сериалы в оригинале.

Интерес к языкам не ограничивается лишь поддержанием текущих навыков: 28% опрошенных планируют углубить свои знания английского, а 9% — приступить к изучению китайского. В ближайшие пять лет китайский и английский языки были признаны наиболее перспективными — их выбрали 71% и 65% участников соответственно. Японский язык предпочли 12%, арабский и немецкий — по 6%, корейский и турецкий тоже по 6%.

Большинство участников исследования (84%) считают, что знание иностранного языка необходимо для будущего их детей. При этом 45% полагают, что оптимально начинать изучение ещё в детском саду, а 44% — в начальной школе.

Таким образом, 72% пермяков уверены, что владение иностранным языком способствует карьерному росту и профессиональному успеху. 42% отмечают, что в современных условиях без этого навыка сложно оставаться конкурентоспособным, а 29% утверждают, что знание языка предлагает значительное преимущество на рынке труда.

