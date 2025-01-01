Итоги нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Прикамье обсудили на Транспортной неделе в Москве За сезон 2025 года в Прикамье по нацпроекту отремонтировано 98 км дорог и более 2 тыс. п.м. искусственных сооружений Поделиться Твитнуть

Во время рабочей встречи руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина на площадке XIX Международного форума и выставки «Транспорт России» были подведены предварительные итоги реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Прикамье в 2025 году.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в текущем году в Прикамье строительно-монтажные работы шли на 88 участках региональной и местной дорожной сети. В эксплуатацию введены 72 объекта, работы на остальных продолжатся в следующем году.

В общей сложности приведено в нормативное состояние 98 км дорог и более 2 тыс. п.м. искусственных сооружений. Одни из наиболее значимых объектов — реконструированный участок трассы Пермь—Березники с 176 по 178 км, а также мост через реку Ирень в Кунгуре, работы по капитальному ремонту которого были завершены досрочно.

В целом в Прикамье в 2025 году отремонтировано 455 км дорог, построено — 16,5 км. Общий объём дорожного фонда составил 47 млрд руб., при этом в качестве инвестиций на строительство и реконструкцию дорог направлено более половины суммы.

Роман Новиков отметил также важность дальнейшей модернизации федеральной сети автомобильных дорог в регионе. На данный момент их протяжённость по Пермскому краю составляет 451,1 км. До конца 2030 года в Прикамье в рамках работ по ремонту и содержанию планируется обновить 85,6 км дорог. 35,4 км будут отремонтированы в текущем году, 25,6 км — в 2026-м и ещё 24,6 км — в 2027-м.

Так, идут работы на участке трассы М-7 «Волга» на подъезде к Перми на отрезке с 387 по 398 км. Привести участок в нормативное планируется в 2027 году. На федеральной сети идёт также капитальный ремонт искусственных сооружений. По информации Росавтодора, до конца 2026 года планируется завершение капитального ремонта моста через реку Сырка на 439 км трассы М-7 «Волга», до конца 2027 года — Красавинского моста в Перми, на 490 км автомобильной дороги М-7 «Волга».

