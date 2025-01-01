В Перми установили памятную доску первому ректору института культуры Зинаида Воробьёва возглавила вуз в 1975 году Поделиться Твитнуть

В среду, 26 ноября, в честь 50-летия Пермского института культуры была открыта мемориальная доска первому ректору Зинаиде Егоровне Воробьевой. Она была одним из основателей института в 1975 году и посвятила ему всю свою профессиональную жизнь.

В вузе рассказали, что под её руководством учебное заведение стало известным не только в Прикамье, но и далеко за его пределами. В стенах института выросли многие поколения талантливых педагогов, артистов и деятелей искусства.

После торжественной церемонии в институте состоялось расширенное заседание Ученого совета, на котором коллектив получил Благодарность президента Российской Федерации.

«Поздравляю преподавателей, сотрудников и студентов Пермского института культуры с юбилеем! Спасибо всем, кто сохраняет и продолжает культурные традиции нашего региона. Развития, успехов и выпускников, которыми будет гордиться вся страна!» — написал в своём Telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин.

