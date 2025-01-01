Минтранс собирается штрафовать нарушителей по камерам видеонаблюдения Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Российской Федерации выступило с инициативой законодательно закрепить возможность обрабатывать биометрические данные граждан без их явного согласия. Это позволит автоматически назначать штрафы за нарушения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Инициатива, опубликованная на портале regulation.gov.ru, затрагивает два ключевых закона: «О персональных данных» и «О железнодорожном транспорте в РФ».

Минтранс предлагает создать систему «умного патрулирования» на рельсах. Ведомство настаивает на установке автоматических комплексов фото- и видеофиксации в зонах повышенной опасности. Ключевым элементом законопроекта является разрешение на обработку биометрических данных, предположительно через распознавание лиц, для идентификации нарушителей.

Минтранс считает, что введение механизмов автоматического привлечения к ответственности, аналогичных дорожному движению, станет мощным сдерживающим фактором. Ведомство убеждено, что неотвратимость наказания за каждое пересечение путей в неположенном месте кардинально изменит поведение граждан.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.