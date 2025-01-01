Суд отказал жителю Перми в компенсации за увядшие через день розы Поделиться Твитнуть

В июле мужчина приобрел букет из 25 роз, но уже на следующее утро цветы полностью потеряли свежесть. Он предоставил фотографии и видеозаписи в качестве доказательств и обратился к администрации магазина с требованием возвратить деньги или заменить букет. Однако его просьба была отклонена. Об этом рассказали в пресс-службе краевого суда.

Не согласившись с этим решением, мужчина подал иск в мировой суд судебного участка №3 Кировского судебного района Перми против индивидуального предпринимателя. Он потребовал взыскать стоимость букета в размере 5250 руб. и компенсацию морального вреда в 10 тыс. руб.

В ходе судебного разбирательства были приглашены эксперт Россельхознадзора и флорист магазина. Экспертиза показала, что цветы прошли все необходимые карантинные процедуры при импорте в страну, а покупатель сам выбирал их и не выразил никаких претензий на момент покупки.

Мировой судья, отказывая в удовлетворении иска, сослался на законодательство Российской Федерации, которое не предусматривает обмен и возврат цветов, а также не устанавливает на них гарантийный срок. Кроме того, судья отметил, что увядание цветов является общеизвестным явлением, и продавец не обязан информировать покупателя о том, что данный товар имеет ограниченный срок хранения.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

